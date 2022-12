Königin Máxima wird zum festlichen Hingucker bei TV-Gala

Festlicher Hingucker: Königin Máxima der Niederlande (51) hat bei der Aufzeichnung der Weihnachtsgala «Kerst Muziekgala 2022» in Amsterdam in einem stilvollen Outfit begeistert. Für den TV-Auftritt schlüpfte sie in einen langen, roten Satinrock, zu dem sie eine ebenfalls dunkelrote Bluse mit V-Ausschnitt kombinierte. Ein Highlight waren auch Máximas Schuhe: knallrote Stilettos mit Riemchen und hohem Absatz.