Königin Silvia mit Sonderpreis für soziales Engagement geehrt

«Es geht nur gemeinsam»

In ihrer Dankesrede sagte Königin Silvia, sie freue sich sehr über den Preis, nehme ihn jedoch stellvertretend für all jene entgegen, die sich täglich dafür einsetzen, «dass Kinder geschützt werden, Familien Unterstützung finden und Menschen in schwierigen Lebenssituationen nicht allein gelassen werden». Auch betonte sie: «Es geht nur gemeinsam.» Menschenrechte liessen sich ausschliesslich in geteilter Verantwortung sichern. Deutschland sei dabei ein «starker Partner», auch wenn es um den Schutz von Kindern vor Missbrauch geht.