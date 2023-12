Königin Silvia: Süsse Überraschung ihrer Enkel zum 80. Geburtstag

Königin Silvia ist ein Familienmensch

Eine noch grössere Party sei zu ihrem runden Geburtstag nicht geplant. Auch in der Vergangenheit genoss die Königin ihren Ehrentag nur in der Gesellschaft ihrer Familie. Besonders ihre Enkel bereiten dem Familienmensch eine grosse Freude: «Die Enkelkinder sind das Dessert im Leben, das man einfach nur geniessen kann», sagte sie einmal gegenüber der schwedischen Zeitung «Aftonbladet». Sie versucht, soviel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen. Kein Wunder also, dass sie auch zu diesem besonderen Anlass gemeinsam mit den Kindern feiern möchte.