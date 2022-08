Auf Victoria wird mit ihrer Tochter Estelle (10) ebenfalls eine Königin in Schweden folgen. Und das Training hat auch für sie schon begonnen. «Es ist ihnen [den Schweden-Royals, Red.] wichtig, dass Estelle nicht von heute auf morgen in dieses Leben hineingeworfen wird», erklärt Journalistin Sara Ericsson. «Sie war schon bei diversen Veranstaltungen dabei, Geburtstagsfeiern und anderen grossen Ereignissen. Aber sie darf eben auch Kind sein», so Ericsson. Einige der Events werden in der Doku gezeigt - und in der Tat schlägt sich auch die übernächste Generation von «Schwedens starken Frauen» bereits blendend...