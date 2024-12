Königin Silvia wird 81: Das ist zu ihrem Geburtstag geplant

21 Salutschüsse für die Königin

Auf der Instagramseite des Königshauses hiess es am Morgen: «Ihre Majestät die Königin wird heute 81 Jahre alt.» Dazu erinnerte der Palast: «Der Geburtstag der Königin ist ein Tag der öffentlichen Flagge. Der Geburtstag ist auch ein offizieller Saluttag.» Daher werde mit 21 Schüssen von der «Skeppsholmen–Salutstation in Stockholm und von den Salutstationen in Boden, Härnösand, Karlskrona und Göteborg» gefeiert. Das Geburtstags–Posting für die Ehefrau von König Carl XVI. Gustaf (78) enthielt zudem eine Aufnahme, die die Monarchin bei einem öffentlichen Auftritt lächelnd in pinkfarbener Kleidung zeigt.