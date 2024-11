Königin von Schweden ist krank: Silvia muss Singapur-Reise absagen

Wie lange die Königin bereits erkrankt ist, ist unklar. Zuletzt reiste aber ihre Tochter Prinzessin Madeleine (42) allein zur «Childhood ThankYou»–Gala in New York City, die am 14. November 2024 in Manhattan stattfand. Silvia wurde nur per Video dazugeschaltet. Es ist die zweite europäische Königin, die in diesem Monat wegen einer Atemwegserkrankung ausfällt. Camilla (77) musste Anfang November einige Termine in Grossbritannien absagen, darunter den wichtigen «Remembrance Day».