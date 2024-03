Königliche Osterbotschaft: Charles ruft Briten zur Fürsorge auf

Der Monarch, der aufgrund seiner eigenen Krebsbehandlung nicht an grösseren Auftritten teilnimmt, wird bei den diesjährigen Feierlichkeiten in Worcester von seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), vertreten. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des «Maundy Thursday» bezeichnet der Charles in seiner Ansprache als «wunderbare Beispiele solcher Freundlichkeit», indem sie «so viel von ihrem Leben in den Dienst anderer in ihrer Gemeinschaft gesteckt haben».