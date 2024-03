Königlicher Besuch in der Militärkantine

Prinzessin Leonor von Spanien (18) absolviert derzeit eine dreijährige Ausbildung in der Militärakademie in Saragossa. Am Montag (18. März) fand nun ein Manöver im Lager San Gregorio statt. Und dabei erhielt die spanische Thronfolgerin einen Überraschungsbesuch: Ihr Vater, König Felipe VI. (56), stand plötzlich – ebenfalls in Uniform – vor ihr.