Königlicher Kraftakt: Charles und Camilla schneiden Torte mit Schwert

Camilla und Charles haben eine enge Verbindung zur Region: Bevor Charles König wurde, trug er den Titel Herzog von Cornwall, Camilla war nach der Hochzeit und bis 2022 als Herzogin von Cornwall bekannt. Mit dem Titel verbunden ist das Herzogtum Cornwall, ein riesiger privater Grundbesitz. Charles verwaltete diesen Besitz sehr aktiv und nutzte die Einnahmen, um seine öffentlichen Aufgaben und wohltätigen Projekte zu finanzieren.