Königsfamilie teilt Tipps für richtigen Umgang mit Krebspatienten

Die Nachricht, dass König Charles III. (75) an Krebs erkrankt ist, sorgt für weltweite Betroffenheit. Zugleich will der britische Monarch aus dieser Not so gut es geht eine Tugend machen – so habe er die Erkrankung überhaupt erst öffentlich gemacht, um für mehr Bewusstsein zu sorgen. Diesen Weg beschritten er und seine Familie nun weiter und veröffentlichten auf ihrer offiziellen Instagram–Seite einige wichtige Tipps im Umgang mit Krebspatienten.