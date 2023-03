Die berühmte britische TV-Persönlichkeit Paul O'Grady ist im Alter von 67 Jahren verstorben, wie unter anderem «BBC News» vermeldet. Er sei «unerwartet aber friedlich» am vergangenen Dienstag (28. März) gestorben, habe dessen Ehemann Andre Portasio demnach in einem Statement mitgeteilt. Einem Mitglied des britischen Königshauses, das in diesen Stunden in Deutschland erwartet wird, dürfte diese Nachricht besonders schmerzen: Königsgemahlin Camilla (75) verband eine innige Freundschaft mit dem Moderator und Komiker.