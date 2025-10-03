Königspaare aus Belgien und Niederlande bei Thronwechsel in Luxemburg

Am 3. Oktober hat Luxemburgs Grossherzog Henri (70) nach fast 25 Jahren die Krone an seinen ältesten Sohn, Erbgrossherzog Guillaume (43), abgetreten. Wie bereits im Vorfeld zu erwarten war, sind vor allem aus den benachbarten Staaten zahlreiche Royals angereist. Sie liessen es sich nicht nehmen, der feierlichen Zeremonie beizuwohnen, bei der Henri zunächst im Palast die Abdankungsurkunde unterzeichnete, ehe Sohn Guillaume seinen Amtseid schwor.
So erschienen etwa König Willem–Alexander (58) und Königin Máxima (54) der Niederlande im Beisein ihrer Tochter, Prinzessin Catharina–Amalia (21). Auch aus Belgien nahmen König Philippe (65) und Königin Mathilde (52) im Beisein von Kronprinzessin Elisabeth (23) teil. In beiden Fällen konnten also die jeweiligen Thronfolgerinnen sogleich wichtige Erfahrungen im Rahmen eines Regentschaftswechsels machen.
Bei einem Galadinner am Abend werden sich auch zahlreiche Vertreter der europäischen Politik anschliessen. So sind unter anderem Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier (69) mit Ehefrau Elke Büdenbender (63) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) nebst Gattin Brigitte (72) als Gäste angekündigt. Die Feierlichkeiten zum «Trounwiessel», wie der Thronwechsel auf Luxemburgisch heisst, sollen noch bis Sonntag andauern.
Mit der Thronbesteigung von Guillaume und seiner Ehefrau Stéphanie (41) beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte Luxemburgs. Das Paar wird gemeinsam die Verantwortung für das Land übernehmen und steht symbolisch für einen modernen und zukunftsorientierten Grossherzogshof.
Prinz Charles nun jüngster Thronfolger der Welt
Erbgrossherzog Guillaume und die belgische Gräfin Stéphanie de Lannoy, jetzt Erbgrossherzogin von Luxemburg, heirateten im Oktober 2012. Im Mai 2020 wurde ihr erstes Kind, Prinz Charles, geboren. Im März 2023 wurden sie Eltern eines weiteren Sohnes, Prinz François. Dem Erstgeborenen wurde durch den Thronwechsel eine besondere Ehre zuteil: Er ist mit seinen fünf Jahren nun der jüngste Thronfolger der Welt.
Grossherzog Henri hatte in seiner Weihnachtsansprache 2024 angekündigt, dieses Jahr nach knapp 25 Jahren auf dem Thron abzudanken und die Rolle des Staatsoberhaupts an seinen ältesten Sohn zu übergeben.