Königspaare aus Belgien und Niederlande bei Thronwechsel in Luxemburg

Am 3. Oktober hat Luxemburgs Grossherzog Henri (70) nach fast 25 Jahren die Krone an seinen ältesten Sohn, Erbgrossherzog Guillaume (43), abgetreten. Wie bereits im Vorfeld zu erwarten war, sind vor allem aus den benachbarten Staaten zahlreiche Royals angereist. Sie liessen es sich nicht nehmen, der feierlichen Zeremonie beizuwohnen, bei der Henri zunächst im Palast die Abdankungsurkunde unterzeichnete, ehe Sohn Guillaume seinen Amtseid schwor.