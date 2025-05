Konklave beginnt: Papstwahl in Rom im TV verfolgen

Das ZDF hatte bereits zuvor eine Sonderprogrammierung zum Konklave angekündigt. Unter anderem gibt es an diesem Mittwoch ein «ZDF spezial» (ab 16 Uhr) mit Moderatorin Antje Pieper. Sollte weisser Rauch aufsteigen und mit den Worten «Habemus Papam» («Wir haben einen Papst») die erfolgreiche Wahl verkündet werden, wird dieses ebenfalls in einer «ZDF spezial»–Ausgabe zu sehen sein. Der Sender kündigte zudem an, den ersten Gottesdienst des neuen Papstes mit den Kardinälen in der Sixtinischen Kapelle am Tag nach der Wahl und den Gottesdienst zur Amtseinführung zu übertragen. Das Erste hatte am 7. Mai von 9:55 Uhr bis 12 Uhr den Gottesdienst zur Wahl des Papstes ausgestrahlt. Auch dort ist mit einer Sondersendung bei erfolgreicher Wahl zu rechnen.