Konklave startet am 7. Mai: Sondersendungen zur Papst-Wahl angekündigt

Übertragungen aus Rom

Bereits am 6. Mai sendet das ZDF «heute – in Europa» live aus Rom. Ab 16 Uhr wird das Europamagazin «einen ersten Stimmungsbericht aus dem Vatikan» geben, heisst es in der Ankündigung. Ab 20 Uhr ist im Web und der App des Senders die Diskussionssendung «Nachfolger gesucht: Wer kann Papst in Krisenzeiten?» abrufbar, im linearen Fernsehen wird sie im Anschluss an das «heute journal update» ab 0:15 Uhr gesendet. Die Moderation übernimmt wie in «heute – in Europa» Andreas Klinner.