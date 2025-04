Konkurrenz? Das denkt Beatrice Egli über die «Giovanni Zarrella Show»

Beatrice Egli (36) ist am kommenden Samstag, 3. Mai (20:15 Uhr im ZDF) in der «Giovanni Zarrella Show» als Gast mit dabei. Ob die Schweizer Schlagersängerin, die eine eigene Musikshow im Ersten hat, Konkurrenz zu ihrem Kollegen verspürt, verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Zudem erzählt sie, was sie sich für ihre eigene Sendung wünscht, was sie für ihren TikTok–Account plant und warum sie glaubt, dass Schlager auf der Plattform so gut ankommt.