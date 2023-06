Spice-Girls-Star Mel B (48) hat es ihrer «America's Got Talent»-Kollegin Heidi Klum (50) nachgemacht und mit ihrer ältesten Tochter für ein Unterwäsche-Shooting posiert. Auf Instagram teilte die 48-Jährige eine Reihe an Fotos, die sie und die 24-jährige Phoenix in verschiedenen Dessous und Bademoden des britischen Labels «Pour Moi» zeigen. Auf einigen Bildern ist auch ihre eigene Mutter Andrea Brown zu sehen.