«Können nicht gebrochen werden»: Harry und Meghan mit Kampfansage

Seit dem Valentinstag am 14. Februar weilen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) in Kanada. Das Paar will dort die ersten Winter Invictus Games im kommenden Jahr buchstäblich auf die Piste bringen. Für das Paar dürfte es zugleich eine willkommene Abwechslung nach dem Trubel der vergangenen Tage sein. Kritik an ihrer neuen Homepage, Verwunderung über die angebliche Namensänderung ihrer Kinder – es gab auf der Skipiste in Kanada einiges wegzulächeln. Zugleich folgte nun offenbar eine Kampfansage an alle, die es sich zur Aufgabe gemacht zu haben scheinen, die beiden «brechen» zu wollen.