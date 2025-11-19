Konstantin Wecker räumt Beziehung zu 15-jähriger Schülerin ein

In einer Stellungnahme, die die «SZ» zitiert, lässt Wecker ausrichten: «Ich möchte die betroffene Frau um Entschuldigung bitten. Ebenso möchte ich bei meinen Fans und Anhängern um Entschuldigung bitten, dass meine Musik erneut in meinem Leben nicht das einzige ist, womit sie sich beschäftigen.» Rechtlich sieht Wecker laut seines Anwalts keine Konsequenzen. Er gehe «davon aus, damals keinerlei strafbare Handlungen im Umgang mit der betroffenen Frau begangen zu haben», wird mitgeteilt. Die Frau hatte nach eigenen Angaben erwogen, Anzeige zu erstatten, tat dies aber nicht. Nach Angaben ihres Anwalts sah dieser eine rechtliche Grauzone.