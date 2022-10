Konstantin Wecker: Wie er vom «doofen Macho» zum Feministen wurde

Haben Sie in diesem Zusammenhang einen Appell an die jüngere Generation?

Wecker: Da zitiere ich gerne meine Strophe aus meinem Lied «An meine Kinder»: «Ich wollte euch nie erziehen. Erziehen? Zu was? Zum Ehrgeiz? Zur Gier? Zum Chef im richtigen Lager? Ihr wisst es, ich habe ein grosses Herz für Träumer und Versager.» Eigentlich ist das eher ein Aufruf an jetzt kommende Eltern. Nehmt eure Kinder in den Arm. Macht sie bitte nicht zu Christian Lindners. Gebt ihnen nicht das Gefühl, dass sie immer funktionieren, schöner, besser sein müssen, mehr Likes haben als andere. Sondern gebt ihnen das Gefühl, dass ihr ein Herz habt für Träumer und eben auch für Versager. Denn was heisst denn Versager? Wenn ich nicht zufällig ein Publikum hätte, das mich durchs Leben getragen hat, auch finanziell, was wäre ich dann mit meinen Gedichten? Ein Versager in dieser Gesellschaft. Ich wäre bestimmt nicht so etwas «Tolles» wie der Chef der Deutschen Bank. Und ich sage dazu: Ich bin gerne ein Versager in diesem Sinn.