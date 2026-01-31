Kontakt zu Epstein: Mette-Marit findet es «einfach nur peinlich»

Kontakt seit 2019 bekannt

Dass Mette–Marit Kontakt zu Epstein pflegte, war bereits seit 2019 bekannt. Damals hatte die norwegische Zeitung «Dagens Næringsliv» über die Verbindung berichtet. Die Kronprinzessin erklärte seinerzeit in einem Statement, sie hätte «niemals etwas mit Epstein zu tun gehabt», wenn sie von der Schwere seiner Verbrechen gewusst hätte. Epstein war 2008 wegen Bezahlung sexueller Dienste einer Minderjährigen verurteilt worden und hatte knapp 13 Monate im Gefängnis verbracht. Die Treffen zwischen ihm und Mette–Marit fanden zwischen 2011 und 2013 statt – also nach seiner Verurteilung.