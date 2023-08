Popstar The Weeknd alias Abel Tesfaye hatte «The Idol» gemeinsam mit Sam Levinson (38) entwickelt, dem Schöpfer des HBO–Hits «Euphoria». Es geht um eine junge Sängerin (Lily–Rose Depp), die sich nach einem Nervenzusammenbruch neu erfinden will. Dabei gerät sie an den von The Weeknd selbst gespielten Nachtclubbesitzer Tedros, der sich als Anführer eines Kultes entpuppt.