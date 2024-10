Kontroverser Kevin Spacey: Er dreht offenbar den nächsten Film

Der in Hollywood in Ungnade gefallene Kevin Spacey (65) steht offenbar für ein neues Filmprojekt vor der Kamera. Spacey, der im Juli vergangenen Jahres vor Gericht in London von dem Vorwurf mehrerer sexueller Übergriffe freigesprochen wurde, teilte auf seinem offiziellen X–Account eine Aufnahme von sich selbst, die ihn in historischem Kostüm hoch zu Ross zeigt. Dazu schrieb der zweifache Oscarpreisträger: «Ein bisschen angeschlagen, aber ich bin froh, wieder auf dem Pferd zu sitzen.»