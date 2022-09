Konzert abgesagt: Post Malone liegt im Krankenhaus

Post Malone (27) hat sein geplantes Konzert in Boston eine Stunde vor Beginn absagen müssen. Der Grund: Der «Circles»-Interpret musste mit Atemproblemen im Krankenhaus behandelt werden. «Es fällt mir sehr schwer zu atmen und ich fühle einen stechenden Schmerz, wann immer ich atme oder mich bewege», schrieb er am Samstagabend in einer Nachricht auf Twitter. Er befinde sich derzeit im Krankenhaus und könne die Show am Abend nicht machen.