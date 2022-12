Auch in den Instagram-Storys meldete sich die Band zu dem tragischen Vorfall zu Wort. «Kurz nach Beginn des heutigen Konzertes in Halle/W. ist leider einer unserer Fans in der Halle trotz intensiver Bemühungen des ärztlichen Notfallteams wegen einer medizinischen Notfalls verstorben», heisst es dort.«Wir bitten Euch um Verständnis, dass wir das Konzert abgebrochen haben und auch nicht fortsetzen konnten», schrieb liess auch der Konzertveranstalter Semmel Concerts auf seiner Facebook-Seite verlauten. Weiter schreiben die Musiker in ihrer Nachricht, dass Informationen zur Rückabwicklung der Tickets folgen werden. Laut Tourplan steht für den heutigen Samstag (3. Dezember) Berlin auf dem Plan und am Sonntag Hamburg.