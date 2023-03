Kopfüber und hoch hinaus: So akrobatisch wird Helene Fischers Show

Die grosse «Rausch Live»-Tournee

Die grosse «Rausch Live»-Tournee wird den Schlagerstar durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen. Insgesamt wird es 70 Termine geben. Einmal mehr arbeitet Fischer mit dem Cirque du Soleil zusammen, der die Konzerte kreativ begleiten wird. Los geht es am 21. März in Bremen. Nach Stationen in Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich und München endet die Tour am 8. Oktober in Frankfurt.