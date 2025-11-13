«Körper im Panikmodus»: Florence Pugh spricht über toxische Beziehung

«Je weiter man sich von einer Beziehung entfernt, die einem Schmerzen bereitet hat, desto mehr lässt die Liebe nach», erklärt Pugh. «Und dann wird einem klar, wie viel Schmerz man eigentlich hatte.» Lange Zeit habe sie geglaubt, dass die Intensität des Leids gleichbedeutend mit der Intensität der Liebe sei. «Ich dachte wirklich: ‹Das tut so weh, weil wir uns so sehr lieben.› Aber so sollte Liebe nicht behandelt werden.»