Schlager-Grösse Jürgen Drews (77) hat gerade erst die «XXL-Tour» an der Seite von Florian Silbereisen (40) beendet. Auch wenn er dabei so energiegeladen wie eh und je wirkte, so hinterliessen die Strapazen deutliche Spuren bei ihm. Das hat der 77-Jährige nun in einem umfangreichen Instagram-Post mitgeteilt und sogleich schlechte Nachrichten für seine Fans: «Bitte habt Verständnis dafür, dass ich vorerst bis Anfang Juli keine weiteren LIVE-Auftritte (bei denen ich länger auf der Bühne stehen muss) mehr wahrnehmen kann.»