Kostenfalle am Smartphone: So lassen sich In-App-Käufe deaktivieren

In–App–Käufe am Android–Smartphone

Bei Android lassen sich In–App–Käufe nicht generell verhindern. Auch hier ist es aber möglich, eine Passwortabfrage zu aktivieren. Dazu müssen Userinnen und User die App des Google Play Stores öffnen und oben rechts auf das eigene Profilbild tippen. Hier finden sie den Punkt «Zahlungen und Abos». Im dortigen Untermenü gibt es die Option «Bestätigung von Käufen». Hier lässt sich einstellen, ob ein Passwort oder eine biometrische Bestätigung – also per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung – zum Einsatz kommen soll. Unter dem Unterpunkt «Bestätigungshäufigkeit» lässt sich festlegen, wann die Bestätigung notwendig ist: «Immer», «Alle 30 Minuten», «Nie».