Kostenlose Unterhaltung: Top-Serien, die man ohne Abo streamen kann

Um Serien-Hits wie «Stranger Things», «Andor», «House of the Dragon» oder «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» anzuschauen, benötigen Verbraucherinnen und Verbraucher notgedrungen Abos bei den grossen Streamingdiensten. Viele der angesagtesten Produktionen gibt es nur bei Netflix, Disney+, Amazon Prime Video oder etwa auch Wow. Mehrere gleichzeitige Abos werden jedoch schnell teuer. Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich ein bisschen in den Mediatheken oder bei weiteren Anbietern umsehen, finden dort auch gute Titel für den Serien-Marathon, die sie komplett kostenlos streamen können. Hier eine Auswahl an Serien, in die jeder gratis reinschauen kann und bei denen sich ein Blick je nach persönlichem Geschmack lohnen könnte.