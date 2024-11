Kostenloses Porträt von König Charles III. nicht sonderlich gefragt

König Charles III. ist auf dem Bild in der Uniform eines Flottenadmirals mit offiziellen Orden abgebildet. Aufgenommen wurde es 2023 von dem Fotografen Hugo Burnand auf Schloss Windsor. «Die Thronbesteigung Seiner Majestät markierte ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Landes», wurde Oliver Dowden (46), zu diesem Zeitpunkt Minister im Cabinet Office, im Sommer zitiert. Es sei nur richtig, dass öffentliche Einrichtungen eine Gelegenheit bekommen, diesen Moment zu feiern. «Wie seine Mutter vor ihm, hat der König sein Leben und seine Arbeit in den Dienst anderer gestellt.»