Kourtney Kardashian gratuliert ihrem Ehemann oben ohne

Halbnackt posiert das Paar vor der Kamera

«Du machst all meine Träume wahr und ich fühle mich so gesegnet, dich an meiner Seite zu haben. Ich liebe dich mehr als Worte es ausdrücken können, für immer», führt der Reality–Star fort. Auf den dazu geteilten Bildern zeigt sich das Paar halbnackt vor der Kamera. Nicht nur Travis ist oberkörperfrei zu sehen, auch Kardashian posiert darauf hochschwanger oben ohne. Das erste gemeinsame Kind des Paares soll Anfang November zur Welt gekommen sein. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.