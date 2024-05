Kourtney Kardashian: Ihr Sohn Mason startet auch auf Instagram durch

Die nächste Generation der Kardashians steht bereits in den Startlöchern: Nach anfänglichem Social–Media–Verbot ist nun auch Mason Disick (14), der älteste Sohn von Kourtney Kardashian (45) und ihrem Ex–Mann Scott Disick (41) auf Instagram zu finden. Das erste Foto, dass der Jugendliche mit seinen bereits mehr als 330.000 Followern am Wochenende teilte, zeigte den 14–Jährigen in typischer Teenager–Manier: Bekleidet mit Baseballkappe, einem schwarzen T–Shirt und weiten grünen Hosen, steht Mason auf einer Veranda mit Blick auf einen See.