Kourtney Kardashian ist wieder schwanger

Schwangerschaftsbotschaft bei Punk-Konzert überbracht

Dass dies nun tatsächlich passiert ist, machte der Reality-Star auf originelle Art und Weise am gestrigen Abend publik. Während eines Konzerts der Pop-Punk-Band Blink-182, in der ihr Gatte das Schlagzeug bedient, hielt sie im Publikum ein grosses Pappschild mit der Aufschrift «Travis I'm Pregnant» in die Höhe.