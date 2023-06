Kourtney Kardashian und Travis Barker enthüllen das Babygeschlecht

Wie «Page Six» berichtete, hatten die beiden erst kürzlich in einer Folge des Reality-Formats «The Kardashians» am 25. Mai über ihre verzweifelten Versuche gesprochen, durch künstliche Befruchtung schwanger zu werden. Nachdem diese Versuche offensichtlich keinen Erfolg hatten, entschieden sie sich, diese Massnahmen nicht weiter zu verfolgen und weiter auf eine natürliche Empfängnis zu hoffen. Kardashians zuversichtliches Statement dazu lautete: «Wir würden uns über ein Baby mehr als alles andere freuen, aber ich glaube einfach an das, was Gott für uns auf Lager hat. Wenn das ein Baby ist, dann glaube ich, dass es passieren wird.»