Kourtney Kardashian und Travis Barker: Tour-Abschluss mit Babyfoto

Kourtney Kardashian hatte ihren Liebsten im vergangenen Monat durch Down Under begleitet – samt Baby und ihren anderen Kindern. Sie teilte in den sozialen Medien ebenfalls Eindrücke aus dem Tourleben. So veröffentlichte sie Bilder mit Kinderwagen und ihren ältesten Kindern Penelope (11) und Reign (9), die sie mit ihrem Ex–Freund Scott Disick (40) hat. Ihr Sohn Mason (14) aus der Beziehung mit Disick war auf den Bildern nicht zu sehen. Dazu liess sie wissen, dass sie Erfahrungen gesammelt hätte, «die ich immer in Erinnerung behalten und schätzen werde». So habe die Familie morgens immer Bananenpfannkuchen gemacht und abends zusammen Uno gespielt.