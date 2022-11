«Kranitz»-Schöpfer Jan Georg Schütte: «Therapie ist eine tolle Sache»

Auch das Ludwigshafener Team hatte zwei Impro-«Tatorte» gemacht. Die kamen gar nicht gut an. Haben Sie die Diskussion mitverfolgt? Was halten Sie als Spezialist von den beiden Filmen «Babbeldasch» (2016) und «Waldlust» (2017)?

Schütte: Ich bin ein grosser Verehrer von dem Kollegen Axel Ranisch [39, Regisseur der beiden Impro-«Tatorte», Red.]. Insofern voreingenommen. Und ich fand die beiden Dinger vielleicht vom Genre her themaverfehlt, aber ich gucke mir so ein munter verfehltes Thema immer noch lieber an, als so manch einen Krimi nach dem Muster «Wo waren sie Mittwochabend?».