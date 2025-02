Krank im Bett: Leyla Lahouar fällt bei «Let's Dance» aus

Husten und Halsschmerzen machen ihr einen Strich durch die Rechnung: Leyla Lahouar (28) kann am Freitag nicht an der ersten Live–Show von «Let's Dance» teilnehmen. Die Reality–TV–Teilnehmerin liegt krank im Bett, wie RTL am Mittwoch mit einer Video–Botschaft der 28–Jähigen bekannt gegeben hat. «Ich habe eine sehr traurige Nachricht. Und zwar werde ich leider am Freitag nicht tanzen können», sagt sie in dem kurzen Clip geknickt in die Kamera.