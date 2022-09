«Krankheit ist nicht heilbar»: Sophia Thomalla hat seltenen Gendefekt

Moderatorin Sophia Thomalla (32) leidet seit ihrer Geburt an einer venösen Malformation. Das erklärte die 32-Jährige nun in ihren Instagram-Storys. Übersetzt hiesse das «Gefässmissbildung», sagte sie dort über die Erkrankung: «Das ist ein sehr, sehr seltener Gendefekt.» Die Ärzte könnten sich bis heute nicht so richtig erklären, «woher der kommt». Sie habe in ihrem Leben «schon unzählige Operationen» hinter sich. Die nächste OP stehe schon an, so Thomalla. «Mein rechter Unterarm ist befallen.» An anderer Stelle sagt der TV-Star: «Die Krankheit ist nicht heilbar - in über 90 Prozent.» Und sie fügte hinzu: «Das soll kein Gejammer werden. Mir geht es hervorragend. Ich bin auch nicht grossartig eingeschränkt. Ausser dass ich das jährlich kontrollieren lassen muss.»