Nach gestrichenem London-Auftritt

Krankheitsfall: Pearl Jam sagen auch Deutschland-Konzerte ab

Am 29. Juni musste die Band Pearl Jam ihr Konzert in London wegen Krankheit absagen. Offenbar ist keine Besserung in Sicht, denn auch die Deutschland–Konzerte der Musiker am 2. und 3. Juli können nicht stattfinden.