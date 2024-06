«Krass emotional»: Christina und Luca Hänni berichten von der Geburt

«Wir sind zu dritt», verkündet Luca Hänni gleich zu Beginn der Folge stolz. Die Geburt seiner Tochter habe ihn «so richtig berührt», erzählt er: «Es war eine schöne Geburt und so krass emotional.» So gehe es auch seiner Ehefrau: Nach der Entbindung habe sie sich «unbesiegbar» gefühlt. «Ich kann nur sagen, dass es ein wahnsinnig intensives Erlebnis ist. Es gibt, glaube ich, nichts, was das jemals überschatten kann», schwärmt die Tänzerin. Ihre Tochter sei «einfach perfekt».