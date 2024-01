Supermodels wie Naomi Campbell (53) und Karlie Kloss (31) sind ebenfalls regelmässige Besucher in dem Wellness-Zentrum am See. Auch deutsche Stars wie Victoria (51) und Heiner Lauterbach (70) schätzen das Medical-Health-Resort. Zuletzt nahmen sie ihre Followerinnen und Follower im November zu einem «Detox-Aufenthalt» mit. «Die Zeit dort hat uns so gutgetan, dass wir schon bald wieder dorthin wollen», schwärmte die Ehefrau des Filmstars zu einem Highlight–Videoclip.