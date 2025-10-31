Krebserkrankung zwang Pierre M. Krause zu einjähriger Auszeit

Einige Knochen sind weg, aber nicht sein Sinn für Humor

Zwar bezeichnet er die vergangenen Monate als «Höllenritt» und ist sich bewusst, dass «alles auch ganz anders [hätte] ausgehen können». Schon im dazugehörigen Post zu seiner TV–Rückkehr auf Instagram blickt er aber gewohnt humorvoll in die Zukunft: «Von nun an also: Weniger Schmerzmittel, mehr Scherzmittel! Ich habe 5.000 Follower und ein paar Knochen eingebüsst und immer noch keine richtige Frisur. Danke, dass ihr trotz allem dabei seid.»