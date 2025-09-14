Krebskranke Patrice Aminati berichtet von neuen Metastasen

Die bedrückendste Antwort gab sie mit einem simplen «Ja.» – ein Follower hatte sie gefragt: «Hast du wieder neue Metastasen?» In der darauffolgenden Antwort gibt die Frau von Daniel Aminati (52) weitere Details zu dieser Hiobsbotschaft und erklärt, dass Nebenwirkungen ihrer Medikamente eine Rolle spielen. «Durch die Krebsmedikamente wurden meine Leberwerte so schlecht, dass wir die Therapien pausieren mussten. Dann kommen die Metastasen zurück», enthüllt sie den frustrierenden Teufelskreis. Inzwischen habe sie die Krebstherapie aber wieder aufnehmen können.