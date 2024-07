Krebskranke Patrice Aminati: «Die Therapie schlägt an»

Patrice Aminati (29) kämpft seit über einem Jahr gegen eine Krebserkrankung. Nun gibt sie sich in einem neuen Instagram–Beitrag zuversichtlich. Dort erklärt die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (50): «Ihr wisst, dass ich in vielen Organen Metastasen entwickelt habe... einige fühlbar, andere sind im CT sichtbar. Mein Körper ist eine Landkarte mit dunklen Punkten.» Weiter berichtet sie über eine Hautmetastase am Bauch, «die ich fühlte, tasten und immer grösser werden sah, deren wachsende Erhebung mir über Wochen den Angstschweiss ins Gesicht trieb». Dieses «Stück sichtbarer Feind» habe sie «mit aller Verzweiflung» rausschneiden lassen wollen.