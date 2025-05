Krebskranker Joe Biden bedankt sich für «Liebe und Unterstützung»

«Effektive Behandlung» für «aggressive Form der Krankheit»

Bidens persönliches Büro gab die Krebsdiagnose am Sonntag in einer Erklärung bekannt, die vom «Wall Street Journal»–Reporter Ken Thomas veröffentlicht wurde. Demnach wurde die Erkrankung bei einem Arztbesuch am Freitag festgestellt. Der Prostatakrebs habe bereits in die Knochen gestreut. Weiter heisst es in der Mitteilung: «Obwohl es sich um eine aggressivere Form der Krankheit handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein, was eine effektive Behandlung ermöglicht.» Biden und seine Familie besprechen derzeit «mit seinen Ärzten die Behandlungsmöglichkeiten».