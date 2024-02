Krebskranker König Charles: Prinz Harry ist in London angekommen

Prinz Harry eilt an die Seite seines Vaters

Am gestrigen Montagabend schockte die Nachricht die Welt, dass der britische Monarch, König Charles III., an Krebs erkrankt ist. Obwohl das Verhältnis von Vater und Sohn zuletzt als unterkühlt galt, informierte Charles Prinz Harry ganz offenbar persönlich am Telefon über seine Krebsdiagnose. Harry soll sich im Anschluss in das nächste Flugzeug Richtung Heimat gesetzt haben. Per Linienflug von British Airways ging es in elf Stunden nach London.