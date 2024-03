Krebstherapie: Patrice Aminati berichtet vom Kampf gegen die Schmerzen

Wenn die Nebenwirkungen abgeklungen seien, werde die Therapie weitergehen. «Wenn ich sage, ich bin dankbar dafür, stimmt es. Denn ich möchte leben. Noch nie erschien mir das Leben so kostbar, so lebenswert.» Gleichzeitig habe sie Angst und fürchte sich vor den Infusionen, «die in keine Vene mehr gehen wollen. Es ist, als ob der von Medikamenten durchtränkte Körper sich wehrt.» An alle Betroffenen und Angehörigen richtet Patrice Aminati die Botschaft: «Bleibt stark, seid mutig, haltet zusammen. So wie wir: mein Daniel, meine Familie und vor allem meine Mama.»