Kreislaufwirtschaft in der Mode: Die neuen Stoffe der Zukunft

Die Modebranche steht vor grossen Herausforderungen. Jährlich fallen weltweit grosse Mengen an Textilabfällen an, von denen nur ein Bruchteil recycelt wird. Schnelle Kollektionswechsel und kurzlebige Trends haben den Ressourcenverbrauch in der Modebranche in den vergangenen Jahrzehnten rasant steigen lassen. In Zeiten der Klimakrise ein grosses Problem, das zum Nachdenken anregt und zeigt, wie wichtig es ist, nachhaltigere Alternativen voranzutreiben.