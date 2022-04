Krieg der «Love Island»-Stars bei «Kampf der Realitystars»

Genauso kommt es jetzt natürlich. Ärger flattert in die Sala, in Form von Chethrin Schulze (29). Zur Erinnerung: Chethrin (sprich: Kätrin) war mit Elena Miras (29) einst in derselben Staffel von «Love Island». Dort kam Chethrin mit Mike Heiter (29) zusammen, der kurz nach der Show mit Elena ein Kind zeugte. Oder so ähnlich. Das Ganze ist jedenfalls schon fünf Jahre her, eine Ewigkeit im Trash-Zirkus. Doch Chethrin ist immer noch beleidigt. Elena soll unschöne Dinge gesagt haben. Die beiden Frauen beschliessen nach einer ergebnislosen Aussprache, sich aus dem Weg zu gehen.